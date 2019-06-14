Suzuki открыла новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

Компания «Аларм-Моторс» открыла новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге. В шоу-руме нового дилерского центра смогут одновременно разместиться три автомобиля Suzuki. До приезда в Россию All-New Jimny гости смогут познакомиться, а также провести тест-драйв моделей Vitara и SX4. Помимо реализации автомобилей, дилерский центр предоставляет услуги кредитования, страхования, выкупа автомобилей, а также сервиса.

Как сообщает пресс-служба Suzuki, общая площадь дилерского центра «Аларм-Моторс» составляет 5173 кв.м. Сервисная зона способна вместить свыше 100 автомобилей. ДЦ «Аларм-Моторс» обладает всем необходимым оборудованием для оказания полного цикла услуг по техническому обслуживанию автомобилей Suzuki: линия ГТО, включающая газоанализатор и эндоскоп, два стенда сход-развала, стенд проверки тормозной системы, 24 подъемника, пять из которых грузоподъемностью свыше пяти тонн, стенд проверки дизельной аппаратуры, оборудование для агрегатного ремонта. В новом дилерском центре также доступны услуги детейлинга – восстановление и защита интерьера и экстерьера автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 2189 автомобилей – на 16% больше, чем годом ранее. Всего в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин). Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения осенью нынешнего года. А в феврале на российском рынке стартовал обновленный кроссовер Suzuki Vitara, который вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Также компания планирует представить в России целый ряд специальных версий уже имеющихся на рынке автомобилей Suzuki.

Так, в июне компания Suzuki начала продажи в России специальной серии кроссовера SX4 Tabi powered by Pioneer, созданной в коллаборации с японской компанией Pioneer – одним из мировых лидеров по производству аудио- и видеоэлектроники. Кроссовер Suzuki SX4 Tabi произведен в количестве 50 экземпляров: 25 автомобилей с двигателем объемом 1,6 л с передним приводом и 25 автомобилей с турбомотором 1,4 л с полным приводом. Цены на новинку начинаются от 1 млн 615 тыс. 990 рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».