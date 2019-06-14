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АВТОВАЗ выпустил 1-миллионный автомобиль на линии В0

АВТОВАЗ выпустил 1-миллионный автомобиль на линии В0

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АВТОВАЗ выпустил 1-миллионный автомобиль на линии В0 с момента ее запуска в апреле 2012 года. Юбилейным стал компактный кроссовер LADA XRAY Cross, который направится для реализации в дилерскую сеть, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, 29 февраля 2008 года АВТОВАЗ, консорциум инвесторов во главе с госкорпорацией «Ростех» и французский концерн Renault подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого был утвержден проект Альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа по производству автомобилей на глобальной платформе B0.

Первыми выпущенными автомобилями на линии В0 в апреле 2012 года стали универсалы LADA Largus. В то же году на конвейер встал седан Nissan Almera, производство которого было завершено в октябре прошлого года. В 2013 году на линии В0 началось производство седана Renault Logan и хэтчбека Sandero нового поколения. В 2015 году на конвейер встал высокий хэтчбек LADA XRAY, а также внедорожная версия универсала LADA Largus Cross. В августе 2018-го АВТОВАЗ приступил к производству кросс-седана Renault Logan Stepway, а в октябре стартовал выпуск компактного кроссовера LADA XRAY Cross.

Линия В0 сегодня – это одна из трех линий АВТОВАЗа, на которой выпускаются 12 моделей LADA и Renault. Мощность линии составляет 280 тысяч автомобилей в год (при трехсменном режиме работы), темп работы линии – 1 автомобиль в минуту. Помимо автомобилей, линия В0 производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство lada xray

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