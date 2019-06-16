Итальянский авторынок в мае вновь ушел «в минус»

Автомобильный рынок Италии в мае снизился на 1,2% до 197307 машин. Таким образом, после апрельского роста спроса вновь зафиксирован отрицательный результат, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3,8% и составила 910093 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае реализовал 34900 машин (-1,4%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 5,1% до 18880 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 11908 автомобилей (-7%). Замыкают пятерку лидеров Opel (10688 шт., +5,6%) и Peugeot (10253 шт., -1,6%).

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