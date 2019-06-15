Renault Duster в мае стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Renault в мае реализовали 10595 автомобилей – на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 52487 машин, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3278 потребителей (-7%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 2860 единиц (-5%). Третий результат показал седан Logan – 2305 реализованных автомобилей (-8%). Продажи кроссоверов Kaptur составили 2190 машин, что на 23% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Renault начали прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana в лимитированной серии Edition One, который предлагается по цене 1 млн 419 тыс. 990 рублей за версию 4х2 и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию 4x4. Серийное производство модели налажено на московском заводе Renault, а в продажу новинка поступит в середине лета.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».