15.06.19 Прочитали 435 раз

Volkswagen в мае реализовал корпоративным клиентам 3,1 тыс. автомобилей

Volkswagen в мае реализовал корпоративным клиентам 3,1 тыс. автомобилей

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали корпоративным клиентам 3100 автомобилей. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 35,6% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen в России, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volkswagen реализовали 8705 автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в мае остановили свой выбор 4929 покупателей (-6%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 2915 автомобилей Tiguan – на 7% больше, чем годом ранее. Обладателями внедорожников Touareg стали 364 клиента (+69%). Самую большую модель марки, Teramont, выбрали 213 покупателей.

По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 3% и составили 40433 машины.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи юридические лица volkswagen

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Российский рынок новых LCV в мае упал более чем на 20%

10 июня 2019

Все новости

Статьи на тему

«Volkswagen готов к забастовке». Рабочие недовольны зарплатами (Autonews.ru)

30 апреля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок автомобилей, которые доставляют владельцам больше удовольствия

13 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью