KIA представила обновленный бизнес-седан К7 Premier

Компания KIA представила в Корее обновленный бизнес-седан К7 Premier, который на ряде рынков представлен под названием Cadenza. На внутреннем рынке Кореи, где новая модель призвана стать лидером в своем сегменте, прием заказов на KIA K7 Premier уже открыт. Информация о старте продаж модели на других рынках будет предоставлена позднее, сообщает пресс-служба корейской марки.

Автомобиль получил полностью обновленную переднюю часть: крупную и агрессивную по своим формам хромированную вогнутую решетку радиатора и новую светодиодную оптику, а также увеличенный воздухозаборник в переднем бампере. Изменены светодиодные дневные ходовые огни – они по-прежнему имеют характерный «росчерк» в виде буквы Z, однако расположены иначе.

Изменился и дизайн задней части седана: задние фонари соединены по всей ширине кузова световой полосой, которая в случае K7 Premier имеет «пунктирное» свечение, причем сектора свечения становятся короче, сходясь к точке расположения камеры заднего вида в крышке багажника. Сами фонари имеют новый дизайн, а под ними расположена хромированная полоса, форма которой также перекликается с очертаниями буквы Z. Гармонирует с этим элементом и декоративная отделка нижней части бампера, в который интегрированы наконечники выхлопных труб.

Что касается интерьера, оптимизированы дизайн и расположение селектора трансмиссии и блока кнопок, управляющих ее различными режимами и дополнительными функциями. Информационно-развлекательная система получила широкий сенсорный дисплей с диагональю 12,3 дюйма. Для оптимального размещения такого широкого дисплея были перенесены ниже дефлекторы центральных воздуховодов системы отопления и вентиляции. Также будет предложена полностью цифровая панель приборов Supervision с диагональю экрана 12,3 дюйма. Ранее данная опция была доступна только на флагманском седане KIA K900.

Автомобиль будет предлагаться с многочисленными высокотехнологичными системами активной безопасности комплекса Drive Wise – точный их список будет варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Обновленный KIA K7 Premier получит широкий выбор силовых установок: рядный четырехцилиндровый объемом 2,5 литра нового семейства SMARTstream, мотор V6 3,0 с системой непосредственного впрыска топлива GDI, турбодизельный 2,2 CRDi. Также предусмотрены версия с гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель 2,4 MPI и электромотор) и версия с двигателем V6 3,0, использующая в качестве топлива сжиженный газ. Вне зависимости от версии, K7 Premier будет комплектоваться 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением (fly-by-wire) и современным нефиксируемым джойстиком.

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