Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси

АВТОВАЗ с 1 июля 2019 года увеличит рекомендованные розничные цены на автомобили LADA в Беларуси. Модели прибавят в стоимости до 3%, сообщает пресс-служба компании«Ардера»,

импортера LADA в Беларуси. Повышение цен вызвано тем, что АВТОВАЗ решил повысить отпускные цены для своих импортеров.

В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). C этого года в Беларуси действует новая региональная сеть LADA, полностью соответствующая всем корпоративным стандартам производителя.

По итогам 2018 года российская марка LADA взяла «серебро» на белорусском рынке, впервые обогнав Volkswagen, с показателем 10481 проданных машин, что в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Самой продаваемой моделью в Беларуси в 2018 году впервые стала LADA Vesta, чья реализация составила 5269 автомобилей.

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».