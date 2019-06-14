Совет директоров «Группы ГАЗ» рекомендовал выплатить дивиденды по префам за 2018 год

Совет директоров "Группы ГАЗ" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2018 года на привилегированные акции в размере 3,92 рубля на бумагу, на обыкновенные акции – не выплачивать, следует из материалов компании. Таким образом, дивиденды по привилегированным акциям могут снизиться на 10,7%. По итогам 2017 года группа выплачивала 4,39 рубля на бумагу, пишет агентство "Прайм".

Напомним, "Группа ГАЗ" в последние годы платила дивиденды только по привилегированным акциям. По итогам 2016 года она выплачивала 1,58 рубля на бумагу, по итогам 2015 года – 1,34 рубля, по итогам 2014 года – 1,2 рубля.

Между тем, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что решений по поддержке "Группы ГАЗ" не принималось. По его словам, в правительстве идет общая комплексная работа относительно других компаний автопрома по поводу продления программы по поддержке спроса, что естественно будет касаться ГАЗа в том числе.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщала, что компания просит выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

В "Группе ГАЗ" поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), заявлял о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны вступить в силу в июле. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций. Дерипаска также сообщал о готовности снизить долю в "Группе ГАЗ" по аналогии с En+, благодаря чему США сняли санкции с "Русала".