На дорогах России введут новый ГОСТ с лимитом в 130 км/ч

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ подготовил проект нового стандарта для движения на магистралях: на отдельных участках дорог могут ввести скоростной лимит в 130 км/ч. Подобный лимит существует на дорогах Франции, Германии, Дании, в нашей стране он вводится впервые. Причем новый ГОСТ (а с ним и новые требования по организации движения на таких скоростных участках) могут утвердить уже в августе нынешнего года. С текстом документа, готовящегося к принятию, ознакомился «Коммерсант».

Как пишет издание, документ готовится по заказу Росавтодора (Федеральное дорожное агентство), скорость могут поднять на многополосных дорогах, где нет очагов аварийности (не более 3 аварий на километр), нет глубокой колеи (колейность не более 15 мм). У Росавтодора есть планы поднять скорость до 90 – 110 км/ч на 44 участках федеральных дорог. При этом предполагается, что скоростной лимит можно будет менять по мере ухудшения погодной или сезонной ситуации (очевидно, на таких участках появятся знаки переменной информации).

Новым ГОСТом также предусмотрено сужение левых полос на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 м до 3,5 м – по европейскому стандарту. Кроме того, в нем оговорено появление площадок для остановок транспорта: если ширина обочины меньше 1,5 м, то каждые 3 – 5 км на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой.

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