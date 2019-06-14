Импорт легковых автомобилей в январе - апреле снизился на 4%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам четырех месяцев 2019 года снизился на 3,9% до 89,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 456,2 млн долларов. При этом в апреле было импортировано 28,1 тыс. машин (-4,2% к марту) на 762,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - апреле вырос на 39,4% до 9 тыс. машин общей стоимостью 698,3 млн долларов. Из них 3 тыс. грузовиков (+10,3% к марту) на 207,5 млн долларов были поставлены в нашу страну в апреле.

Экспорт легковых автомобилей из России за четыре месяца 2019 года увеличился на 29,9% и составил 33,3 тыс. единиц на общую сумму 454,4 млн долларов. При этом в апреле на внешние рынки было отправлено 10,6 тыс. автомобилей (+15,3% к марту) на 147,1 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - апреле увеличился на 7,7% и составил 4,1 тыс. машин на 102,8 млн долларов. В апреле за рубеж было поставлено 1,5 тыс. грузовиков (+32,3% к марту) на 32 млн долларов.

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