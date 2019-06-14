Scania открыла новый дилерский центр в Ростовской области

Новый официальный дилер Scania «Дон Трак» приступил к работе в Ростовской области. Дилерская станция, расположенная на трассе М4 «Дон» в городе Аксае, предоставляет широкий комплекс услуг по продаже и обслуживанию техники.

Как сообщает пресс-служба Scania, в настоящее время «Дон Трак» предоставляет владельцам техники Scania услуги по техническому обслуживанию и ремонту любой сложности, за исключением кузовного. Реконструкция кузовного цеха и оснащение его необходимым оборудованием, согласно планам, завершится в этом году. Сейчас на дилерской станции работают 30 специалистов, обученных в Scania Академия, в ближайшее время это количество увеличится. Когда штат будет полностью сформирован, станция сможет одновременно обслуживать до 14 единиц техники.

«Scania входит в число лидеров по продажам техники в Ростове и Ростовской области, поэтому у нас много местных клиентов. Чтобы максимально расширить спектр услуг, начали дооснащение мастерской современным оборудованием по стандартам, рекомендованным Scania», – заявил руководитель обособленного подразделения «Дон Трак» Богдан Ашиков.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 1986 новых грузовых автомобилей Scania (-10,3%). В результате шведская марка заняла второе место по объему продаж на российском рынке среди иностранных производителей грузовиков.