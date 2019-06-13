Минпромторг ожидает небольшой рост производства автомобилей в 2019 году

Минпромторг допускает, что в 2019 году возможен незначительный рост производства автомобильной техники, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если будет рост производства, то он будет в этом году небольшой. По крайней мере, к этому [к росту] мы будем стремиться с точки зрения, в том числе, мер государственной поддержки", - приводит слова министра агентство "ТАСС". Он уточнил, что речь идет в первую очередь о производстве легковых автомобилей.

По данным Росстата, в 2018 году с российских конвейеров сошло 1,6 млн легковых автомобилей – это на 15,3% больше, чем годом ранее. За четыре месяца 2019 года в России было выпущено 531тыс. машин, что на4% выше показателя годичной давности.