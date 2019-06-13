Changan готовит новинки для российского рынка

Компания Changan в этом году планирует вывод на российский рынок трех новых моделей. Как рассказал порталу «Колеса.ру» генеральный директор Changan Motor Rus Сунь Цзэцзюнь, в июле у дилеров ожидается субкомпактный кроссовер CS35 Plus, в октябре-ноябре – компактный CS55 и под конец года – обновленный CS75.

Кроме того, согласно стратегии Changan в России, в будущем году компания планирует привезти в Россию еще три новинки. В частности, речь идет о субкомпактном седане Alsvin, который был представлен на автосалоне в Чунцине в прошлом году. Вполне возможно, ее дебют в России, планируемый, по данным издания, на третий квартал 2020 года, связан с рестайлингом, который до того времени пройдет Alsvin. В конце 2020 года на российском рынке также ожидается заднеприводный пикап Hebei F30 SC. А в середине года на рынок поступит еще один новый кроссовер – CS95.

Напомним, в настоящее время марка Changan представлена в России двумя кроссоверами – полноразмерным CS75 и субкомпактным CS35. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 445 автомобилей – это на 21% меньше, чем годом ранее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».