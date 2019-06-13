Казахстанский авторынок в мае вырос на 18%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам мая составили 5878 единиц, что на 17,7% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», позитивное воздействие на показатели прошлого месяца, в частности, оказал новый транш программы льготного автокредитования, а решение об увеличении ее финансирования в будущем сделает возможности программы более доступными. За пять месяцев 2019 года жители республики приобрели 24716 машин – на 19,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в мае стала Toyota, реализовавшая 1298 автомобилей – на 8% больше, чем годом ранее. Второе место заняла LADA, результат которой составил 1270 машин (+24%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 1197 покупателей (+37%). Далее следует KIA с показателем 320 проданных машин, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз ГАЗ, чьи дилеры реализовали 299 автомобилей (+16%).

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