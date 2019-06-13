Продажи новых электрокаров в России выросли втрое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по итогам 5 месяцев 2019 года составил 119 единиц. Это в 2,9 раза выше результата годичной давности (41 шт.).

Более половины этого рынка пришлось на новый электрокроссовер Jaguar I-Pace, который за отчетный период разошелся тиражом в 61 экземпляр. На втором месте в модельном рейтинге находится Nissan Leaf, предпочтения которому отдали 35 жителей нашей страны. Еще 20 россиян стали обладателями продукции Tesla: 12 из них купили кроссовер Model X, 6 – Model S и 2 – Model 3. Также на российских дорогах в этом году появилось и 3 новых миниэлектрокара Renault Twizy.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», уже второй месяц подряд продажи новых электромобилей в России показывают двукратный рост. Так, в мае нынешнего года их объем достиг 27 единиц, в то время как год назад данный показатель составлял 13 штук.

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