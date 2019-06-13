Volvo и Uber представили беспилотный автомобиль на базе Volvo XC90

Компания Volvo Cars и крупнейший в мире сервис по заказу поездок Uber представили совместно разработанный серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения.

Представленный внедорожник Volvo XC90 стал первым серийным автомобилем, который в сочетании с программным обеспечением от Uber сможет передвигаться автономно, сообщает пресс-служба шведской марки. Базовая комплектация XC90 оснащается всеми ключевыми системами безопасности, которые позволят Uber установить собственное ПО для автономного вождения. Это обеспечит Uber возможность использования автономных автомобилей для оказания услуг беспилотного райдшеринга.

В число наиболее важных систем беспилотного автомобиля Volvo Cars, который уже готов выехать на дороги, входит несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, а также резервная аккумуляторная батарея. Если одна из основных систем по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.

Помимо встроенных вспомогательных систем Volvо, автомобиль оснащен набором сенсоров, предназначенных для того, чтобы система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях.

Представленный сегодня серийный автомобиль является частью коммерческого соглашения между Volvo Cars и Uber. Оно было подписано в 2016 году с целью производства десятков тысяч автомобилей с функцией автономного вождения в ближайшие годы.

Volvo Cars планирует использовать похожую концепцию автомобиля для производства своих автономных моделей с начала 2020-х годов. Технологии, которые будут представлены в следующем поколении автомобилей Volvo на платформе SPA2, включают возможность полностью автономной езды в четко обозначенных местах вроде шоссе и кольцевых автотрасс.

Как заявил президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон, к середине следующего десятилетия треть всех продаваемых автомобилей Volvo будут полностью автономными.