Группа PSA планирует локализовать в России двигатели и коробки передач, которые будут использоваться на моделях, выпускаемых группой PSA в Калуге. Кроме того, двигатели российского производства планируется поставлять на экспорт. Об этом заявил Яник Безар, исполнительный вице-президент Группы PSA и операционный директор региона Евразия.

По его словам, в рамках специнвестконтракта, заявку на подписание которого французский автоконцерн подал в апреле нынешнего года, планируется расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге, в том числе включить модели Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полновприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer.

Напомним, в марте прошлого года на калужском заводе «ПСМА Рус» началось производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. В апреле на конвейере предприятия также появились пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Коммерческие автомобили выпускаются на одной линии с легковыми седанами Группы PSA: Citroen C4 Седан и Peugeot 408. В организацию сборки коммерческих автомобилей было вложено около 75 млн евро. В связи с расширением модельного ряда калужский завод «ПСМА Рус» с марта 2018 года перешел на двухсменный график работы, для чего на предприятии созданы 440 дополнительных рабочих мест.

Как сообщил Яник Безар, локализация текущих моделей российского производства составляет 40%, без учета добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается – с появлением первых моделей она составит около 50%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.