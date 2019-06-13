Новая LADA 4x4 появится не ранее 2022 года

Внедорожник LADA 4x4 нового поколения появится не ранее 2022 года. В настоящее время обсуждается, на какой платформе он будет выпускаться. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, не исключив при этом, что после запуска новой LADA 4x4 сохранится выпуск предыдущего поколения модели, однако на данный момент никаких решений не принято.

Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года. «Машина будет в новой X-стилистике. Но по стоимости она должна остаться в той же нише», – отметил Ив Каракатзанис. Между тем он отказался раскрывать информацию о LADA Van, которая значится в списке моделей, которые будут выпускать в рамках специнвестконтракта.

В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

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