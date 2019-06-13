Карлос Гон исключен из совета директоров владельца АВТОВАЗа

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% АВТОВАЗа. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, отметив, что это никак не повлияло на работу компании. До ухода г-н Гон возглавлял совет директоров СП. Также с середины 2016 года он не является членом совета директоров АВТОВАЗа, который он возглавлял в 2013-2016 гг.

После ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Карлос Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших. Но эти перестановки никак не повлияли на операционную деятельность компании, заявил Ив Каракатзанис.

Напомним, Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства и в настоящее время отпущен под залог. При этом сам он не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него.

СП «Ростеха» и Renault было создано в 2012 году для получения мажоритарной доли в АВТОВАЗе. Renault и «Ростех» участвовали в допэмиссиях автопроизводителя, в том числе конвертируя долги в акции компании. В 2018 году СП объявило о принудительном выкупе долей миноритариев АВТОВАЗа, так как владело уже более 95% акций предприятия. Консолидация 100% акций АВТОВАЗа завершилась в конце 2018 года.

Как заявил ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов, госкорпорация намерена продать Renault около 8% акций владеющего АВТОВАЗом совместного предприятия Alliance Rostec за 10 млрд рублей, снизив свою долю до 25% с 33%. Вырученные через допэмиссию средства планируется вложить в развитие предприятия. Кроме того, Сергей Чемезов заявил, что рассчитывает на решение вопроса с перерегистрацией СП Alliance Rostec в российскую юрисдикцию до конца года. В настоящее время СП зарегистрировано в Голландии.