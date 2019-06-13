Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB. Дизайн модели повторяет одноименный концепт, представленный на мотор-шоу в Шанхае в апреле, пишет портал Autonews.ru. Производство Mercedes-Benz GLB будет налажено на мексиканском заводе марки в Агуаскальентесе, а в продажу на рынке Германии он поступит до конца года.

В модельном ряду штутгартской марки новинка заняла место между GLA и GLC, а ее основными конкурентами станут Audi Q3 и BMW X1. Автомобиль построен на переднеприводной платформе MFA, которую используют Mercedes A-Class и GLA. Колесная база новинки на 12,7 см больше GLA и на 4,3 см меньше у GLC.

Mercedes-Benz GLB получил три ряда сидений и семь посадочных мест. Второй ряд сможет складываться в пропорции 40:20:40. Третий ряд сидений получил подстаканники, USB-порты, боковые подушки безопасности и крепления для детских кресел. Пятиместный вариант GLB получился более вместительным – например, объем багажного отделения при сложенных задний сиденьях составляет 1755 литров.

Mercedes-Benz GLB получил цифровую приборную панель, 7,0-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедийную систему MBUX, дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поколения. Система способна распознавать голосовые команды, понимая при этом «живой» язык, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов. За доплату водителю предлагается 10,25-дюймовый дисплей и аудиосистема Burmester. Также новинка комплектуется передовыми системами безопасности.

Базовые версии Mercedes-Benz GLB поступят в продажу с передним приводом. Также клиентам предложат систему полного привода 4Matic. В нормальных условиях крутящий момент передается на передние колеса, однако в случае необходимости тяга может распределяться между осями в отношении 50:50.

Пока машина была представлена только с топовым 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. С таким двигателем автомобиль до «сотни» разгоняется за 6,9 секунд. Агрегат работает совестно с 8-ступенчатой коробкой передач. Мощность остальных агрегатов должна составить от 150 до 190 л.с. Также GLB получил пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы.

Напомним, в конце мая российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 15494 легковых автомобилей и внедорожников, что на 2% выше показателя годичной давности.

