Продажи LADA XRAY падают третий месяц подряд

По итогам мая 2019 года в России было реализовано 2 427 автомобилей LADA XRAY (с учетом версии Cross), что на 19% меньше, чем за тот же период годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи машин данного семейства падают уже третий месяц подряд.

Напомним, что последний раз реализация LADA XRAY демонстрировала положительную динамику в феврале, причем довольно незначительную (+0,4%). В марте продажи этих автомобилей сократились на 10%, а в апреле и вовсе рухнули почти наполовину (-47%). Также стоит отметить, что впервые за время присутствия LADA XRAY на рынке падение его продаж растянулось на три месяца. До этого подобное происходило только в течение одного или двух месяцев.

Затянувшееся снижение объемов реализации модели сказалось и на ее позициях в рейтинге. Если в 2018 году LADA XRAY находился в ТОП-10 российского рынка, то по итогам 5 месяцев нынешнего года оказывается за его пределами, занимая 16-е место. За этот период автомобили семейства разошлись тиражом в 11 162 экземпляра, показав падение на 21%.

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