Рынок новых автомобилей в Москве по итогам мая упал на 18%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 17,1 тыс. единиц, что на 18,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, падение столичного рынка происходит уже пятый месяц подряд, причем именно в мае оно оказалось наиболее сильным. Напомним, что последний раз рост авторынка в Москве наблюдался в декабре 2018-го. Между тем, по итогам января – мая нынешнего года объем столичного рынка составил 84,2 тыс. единиц – на 9,5% ниже результата годичной давности.

Какие новые автомобили были популярны у москвичей в последний весенний месяц? Об этом можно узнать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто» и опубликованном в разделе «Рейтинги».