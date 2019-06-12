Эксперты назвали конкурентов купе-кроссовера Renault Arkana

Новый Renault Arkana, который уже доступен к заказу у российских дилеров, поступит в продажу в середине лета. Как сообщалось, особенной популярностью у клиентов пользуются полноприводные версии купе-кроссовера. Стоимость Renault Arkana Limited Edition составляет 1 млн 419 тыс. 990 рублей за переднеприводную модификацию и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию с полным приводом.

Как заявил агентству «АВТОСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, купе-кроссовер Arkana не только займет достойное место в сегменте SUV, но и потеснит конкурентов в традиционном сегменте С.

«Renault Arkana – это первый купе-кроссовер в массовом сегменте, поэтому с точки зрения прямого позиционирования на рынке конкурентов у него нет. Однако высокий уровень технологического оснащения и богатый набор оборудования позволяют нам предположить, что Arkana привлечет клиентов из других брендов, других сегментов, предпочитающих самые разные типы кузова, и в этом смысле конкурентным для Arkana является весь автомобильный рынок», – говорит Анатолий Калицев.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, основными конкурентами Renault Arkana, в первую очередь, станут модели-лидеры среди кроссоверов класса B+ и С: KIA Sportage, Hyundai Creta, хотя несколько пострадают и собственные продажи Renault среди кроссоверов.

В свою очередь, в ГК «Башавтоком» в числе конкурентов Renault Arkana называют Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Soul и Sportage. По словам генерального директора ГК «Башавтоком» Евгения Астафурова, основные преимущества новинки – совершенно новый тип кузова, а также новейшие двигатель и трансмиссия в сочетании с проверенными на ранних моделях техническими решениями.

«Основными конкурентами для Renault Arkana будут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Безусловно, выход автомобиля усилит конкуренцию в сегменте. С учетом той стоимости, которая предварительно объявлена на максимальные версии, модель должна войти в пятерку лучших. Также, возможно, удастся забрать часть клиентов у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и KIA Ceed. При выборе Renault Arkana клиент получит один из лучших в сегменте по соотношению цена/качество автомобиль», – утверждает директор Рено Центр Краснодар (КЛЮЧАВТО) Андрей Мохонь.

Подробнее о перспективах Renault Arkana на российском рынке читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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