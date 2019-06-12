12.06.19 Прочитали 953 раз

Jeep в мае увеличил продажи в России на 10%

Jeep в мае увеличил продажи в России на 10%

Портрет автовладельца
Все готовые отчёты

Российские дилеры Jeep в мае реализовали 161 внедорожник, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2019 года продажи Jeep выросли на 48% и составили 841 автомобиль.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце был реализован 81 такой автомобиль. Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 32 экземпляров. Также растет спрос на компактный внедорожник Jeep Compass – в среднем, каждый месяц с начала 2019 года реализуется более 30 автомобилей этой модели.

В 2019 году компания FCA Russia представит ряд новых версий моделей Grand Cherokee, Wrangler, Compass, а также модернизированный компактный внедорожник Jeep Renegade.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи премиум-марки jeep

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

За последнюю неделю 5 марок обновили ценники у своих моделей

28 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в октябре? («Автостат»)

5 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью