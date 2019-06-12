Jeep в мае увеличил продажи в России на 10%

Российские дилеры Jeep в мае реализовали 161 внедорожник, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2019 года продажи Jeep выросли на 48% и составили 841 автомобиль.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце был реализован 81 такой автомобиль. Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 32 экземпляров. Также растет спрос на компактный внедорожник Jeep Compass – в среднем, каждый месяц с начала 2019 года реализуется более 30 автомобилей этой модели.

В 2019 году компания FCA Russia представит ряд новых версий моделей Grand Cherokee, Wrangler, Compass, а также модернизированный компактный внедорожник Jeep Renegade.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».