Испанский авторынок в мае вновь ушел «в минус»

Испанский авторынок в мае снизился на 7,3% и составил 125625 машин. Таким образом, после апрельского роста спроса вновь зафиксирован отрицательный результат, констатируют в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC). По итогам пяти месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 561953 единицы (-5,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в мае стал местный SEAT, реализовавший 11642 автомобиля (+1,4%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 2,8% до 9728 единиц. Третью строчку занимает Renault, чей результат составил 8849 машин (-19,2%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (8749 шт., -14,6%) и Opel (8071 шт., -19,5%).