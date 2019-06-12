12.06.19 Прочитали 461 раз

Французский авторынок в мае продолжил рост

Французский авторынок в мае продолжил рост

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Автомобильный рынок Франции в мае увеличился на 1,2% до 193948 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 936478 единиц (0%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в мае стала Renault, реализовавшая 36026 машин (-0,6%). Второе место занимает Peugeot с показателем 34838 проданных автомобилей (+5,3%). Реализация Citroen увеличилась на 23,1% и составила 21127 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 13002 автомобиля (-1,3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 11487 машин (+1,9%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи франция авторынок европы автомобильные рынки

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