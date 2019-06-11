Татьяна Луковецкая стала вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус»

Вице-президентом компании «Аурус» по продажам и маркетингу назначена Татьяна Луковецкая, которая является одним из лучших российских менеджеров в автомобильной индустрии.

«Моей первоочередной целью является построение бренда «Аурус» как конкурентного бренда на мировой арене, а также создание высококачественной сети продаж и сервисного обслуживания, которая обеспечит максимальный комфорт для наших клиентов. В рамках нового индустриального проекта «Аурус» нашей команде предстоит масштабировать опыт и технологии НАМИ в серийном производстве, при этом сохранив высокий уровень индивидуализации, что является неотъемлемой частью производства автомобилей класса люкс», – заявила Татьяна Луковецкая.

Как сообщает пресс-служба «Аурус», Татьяна Луковецкая в 1988 году окончила Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». В 2013 году получила степень MBA в Высшей школе экономики.

В 1992 году Татьяна Луковецкая начала свою работу в ГК «Рольф, где прошла путь от оператора сервис-бюро до директора операционной деятельности розничного подразделения компании. В 2008-2009 гг.– генеральный директор торгового дома «Соллерс» (собственная розничная сеть дилерских центров Fiat, SsangYong, УАЗ), в 2009-2010 гг. – главный управляющий директор в ГК «Модус». Вернувшись в «Рольф» в 2011 году, Татьяна Луковецкая заняла должность главного управляющего директора розничного подразделения. В 2013 году была назначена генеральным директором компании, а в 2017-м – председателем совета директоров. С мая по декабрь 2018 года возглавляла московский дивизион ГК «Ключавто». С 2019 года Татьяна Луковецкая стала советником по стратегическому развитию аналитического агентства «АВТОСТАТ», и параллельно с новой должностью остается на этой позиции.

Ранее стало известно, что генеральным директором компании «Аурус» с 1 июня 2019 года назначен Адиль Ширинов. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, который возглавлял компанию с 2018 года и продолжит сотрудничество с «Аурус» в статусе советника генерального директора компании.

Напомним, мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat состоялась в рамках Московского автосалона 2018. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Автомобили Aurus - одна из новинок, доступная к заказу на российком авторынке в 2019 году. О других новинках 2019 года смотрите в "Календаре новинок".