KIA XCeed получит цифровую панель приборов

Новый кроссовер KIA XCeed, который появится на европейском рынке уже в этом году, в качестве опции получит полностью цифровую панель приборов Supervision с диагональю экрана 12,3 дюйма. В будущем это решение будет адаптировано и для других моделей KIA, сообщает пресс-служба корейской марки.

Основанная на дисплее высокого разрешения (1920х720 пикселей) приборная панель полностью заменит традиционные шкалы спидометра и тахометра, которые устанавливаются сейчас в легковых автомобилях марки KIA. Между двумя цифровыми приборами расположено окно многофункционального дисплея, управление которым осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле. В этой области панели водители могут вывести такую информацию, как пошаговые инструкции навигации, и таким образом, чтобы они находились непосредственно в поле зрения во время движения, а также информацию о работе аудиосистемы, телефонных звонках и списках контактов, подробную информацию о поездке, в частности – расходе топлива в реальном времени и среднем его значении. Система также способна отображать предупреждения о состоянии систем автомобиля, выводить всплывающие уведомления от различных систем активной безопасности и помощи водителю, информацию о дорожной обстановке в реальном времени, навигационную информацию.

Премьера нового кроссовера Kia XCeed состоится 26 июня 2019 года. Новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам. Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

По словам вице-президента KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийома, KIA XCeed сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов.



Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе прошлого года, а универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019-го. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA начали продажи хэтчбека KIA Ceed и универсала KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Изменения затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи KIA Ceed на российском рынке составили 7786 автомобилей, из них 1546 машин были реализованы в мае.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».