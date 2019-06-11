Mercedes-Benz открывает новый дилерский центр в Сочи

Компания Mercedes-Benz открывает в Сочи новый дилерский центр по продаже и обслуживанию легковых и малотоннажных автомобилей «АБС-АВТО СОЧИ».

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, шоу-рум выполнен с использованием новейших тенденций автомобильного ритейла с большим количеством консультационных зон разного формата (открытые, полуприватные и приватные консультационные зоны) и медиа-оборудованием, которое интегрировано в процессы консультации и продаж, а также доступно клиентам для самостоятельного знакомства с брендом. Экспозиция автосалона рассчитана на 23 автомобиля, включая S-Lounge на 2 автомобиля, зону AMG – на 5 автомобилей, а также зону презентации гибридных автомобилей EQ и зону экспозиции Night View. Площадь выставочного зала на 1 этаже составляет 670 кв.м, а на втором – 580 кв.м.

Помимо двух уровней шоу-рума дилерский центр оснащен подземной парковкой для хранения новых товарных автомобилей. На третьем этаже центра расположен ресторан c террасой.

Новый автосалон оснащен самым современным сервисным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное техническое обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ, включая кузовной ремонт. Владельцы электромобилей и гибридных автомобилей также не остались без внимания: дилерский центр оснащен выделенными парковками для электрических автомобилей с зарядкой (EQ). Кроме того, на территории автосалона предлагаются сертифицированные автомобили Mercedes-Benz с небольшим пробегом и с продленной гарантией (программа Certified).

Напомним, «АБС-АВТО СОЧИ» является партнером «Мерседес-Бенц Рус» с 2013 года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 15494 легковых автомобилей и внедорожников, что на 2% выше показателя годичной давности.