Эксперты оценили рыночные перспективы Renault Arkana

Новый Renault Arkana, который уже доступен к заказу у российских дилеров, поступит в продажу в середине лета. Как сообщалось, особенной популярностью у клиентов пользуются полноприводные версии купе-кроссовера. Стоимость Renault Arkana Limited Edition составляет 1 млн 419 тыс. 990 рублей за переднеприводную модификацию и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию с полным приводом.

Как заявил агентству «АВТОСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, призван привлечь к бренду Renault новых клиентов. Благодаря уникальным для своего класса решениям в области дизайна и инноваций, новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет прорывом для российского рынка SUV, укрепив лидирующие позиции Renault Россия в этом перспективном быстрорастущем сегменте.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, за счет оригинального дизайна и хорошей гаммы комплектаций Renault Arkana может занять очень серьезные позиции на рынке. Причем часть покупателей (более молодую аудиторию) она, конечно, отнимет у «Дастера», но и привлечет новых покупателей тоже. В итоге модели гарантировано место в первой пятерке по популярности среди всех кроссоверов.

«Renault Arkana вполне может претендовать на лидерство в классе, у нее для этого все есть: оригинальный дизайн, широкий набор комплектации, надежное, проверенное шасси… Если все это будет подкреплено хорошими ценами (в интервале от 1,1 до 1,5 млн.), – уверен, отличные продажи модели обеспечены», – полагает эксперт.

В свою очередь, в ГК «Башавтоком» рассчитывают, что среди моделей Renault у Arkana будет тот же показатель продаж, что и у Renault Kaptur. По мнению генерального директора ГК «Башавтоком» Евгения Астафурова, новый купе-кроссовер, действительно, может забрать часть потенциальных клиентов «Каптюра», но здесь определяющим фактором станет комплектация автомобилей. «Либо вы получаете максимальную версию Renault Kaptur, либо начальную Renault Arkana. Тот, кто будет готов отказаться от богатого функционала в пользу нового стильного облика, и станут теми самыми клиентами “Арканы”», – говорит он.

Как считает директор Рено Центр Краснодар (КЛЮЧАВТО) Андрей Мохонь, Renault Arkana позволит увеличить продажи бренда в России на 15-20%. Возможно, часть клиентов, выбиравших ранее Kaptur в максимальных комплектациях, обратит внимание на Renault Arkana. При этом основная масса клиентов будет новой для бренда.

Renault Arkana непременно привлечет новых клиентов, так как ранее в модельной линейке Renault не было подобного автомобиля, соглашается коммерческий директор холдинга «ТрансТехСервис» Тимур Валиуллин. «А вот отнимет ли Arkana клиентов у Kaptur или Duster, сейчас ответить достаточно сложно. Это абсолютно разные автомобили», – отмечает он.

Подробнее о перспективах Renault Arkana на российском рынке читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».