УАЗ в 2010 году увеличил прибыль до 1,36 млрд. рублей

Ульяновский автозавод по итогам 2010 года получил чистую прибыль в размере 1,36 млрд. рублей против прибыли менее миллиона рублей годом ранее. При этом чистая прибыль УАЗа по итогам IV квартала составила 355,96 млн. рублей, что на 46,8% ниже показателя за IIIквартал. Как отмечают на УАЗе, основной причиной снижения чистой прибыли в четвертом квартале 2010 года является рост цен на материалы и комплектующие и увеличение расходов, связанных с переоценкой ценных бумаг до рыночных цен по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Как отмечается в отчете «Автопром России. Итоги 2010 года и перспективы», в 2010 году Ульяновский автозавод выпустил более 55,2 тысяч автомобилей. При этом выпуск внедорожников вырос на 69% до 55229 единиц. Легковых автомобилей УАЗ произведено 24,7 тысячи штук – на 67% больше, чем годом ранее. Выпуск грузовых автомобилей составил 30,5 тысяч машин, что также значительно превышает итоговые показатели 2009 года.

Продажи автомобилей УАЗ в прошлом году выросли на 42% и составили 55411 единиц, из них – 49043 машины были реализованы на внутреннем рынке, 6368 штук – поставлены на экспорт. По данным агентства «АВТОСТАТ», самой продаваемой моделью УАЗа на российском рынке в 2010 году впервые стал UAZ Patriot, который разошелся в количестве 10930 экземпляров (+58%). На втором месте по объему реализации идут традиционные коммерческие автомобили UAZ 3909 c показателем 10890 проданных машин (+44,1%). Замыкает «тройку» лидеров бестселлер прошлых лет – внедорожник UAZ Hunter, чьи продажи в 2010 году снизились на 10% и составили 8044 единиц.