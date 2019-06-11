Как россияне расстаются со своими автомобилями

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый же год со своим автомобилем расстаются лишь 3% автовладельцев. В течение второго года эксплуатации машину продают еще 8% автолюбителей, а на третий год - порядка 10%. Таким образом, каждый пятый автомобиль (21%) меняет собственника за первые три года эксплуатации.

Почти треть (32%) продаж автомобилей, купленных новыми, приходится на возраст от 3 до 5 лет. В итоге к шестому году эксплуатации в собственности первых владельцев остается менее половины (47%) автомобилей. Далее «процесс расставания» замедляется: на шестой год - 9%, на седьмой - 7%, на восьмой и девятый - по 5%, а на десятый год приходится еще 4% «расставаний». Ну а после 10 лет владения верным своему автомобилю остается лишь каждый шестой (17%) россиянин.

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