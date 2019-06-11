Беспилотники решили тестировать не в двух, а в 10 регионах

Зону тестирования беспилотных автомобилей решили расширить до 10 регионов. Напомним, еще в декабре 2018 года председатель Правительства РФ подписал Постановление, регламентирующее появление таких автомобилей на отдельных участках дорог Москвы и Татарстана - в качестве эксперимента.



Позже появилась информация, что в сентябре 2019 года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, и такую концепцию планируют принять в сентябре 2019 года.

Сейчас стало известно, что список регионов-участников проекта решено расширить. Так, в него добавили еще 8 субъектов: Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет». При этом, как сообщает СМИ, беспилотники, допускаемые к эксперименту, будут предварительно проверять в испытательной лаборатории на безопасность, дорожные испытания будут проходить под контролем водителя-испытателя, а ответственность собственника такого автомобиля будет страховаться на сумму 10 млн рублей.

Остается лишь добавить, что в рамках недавно завершившего свою работу ПМЭФ, НТИ "Автонет" и Правительство Самарской области заключили любопытное соглашение о сотрудничестве. В нем говорится о создании на участке скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения ИТС (интеллектуальная транспортная система), интегрированной с системой связи V2X (Vehicle-to-Everything - обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами а также пешеходами). К реализации этого проекта планируют приступить уже в 2019 году.

«Самарская область не только космическая столица России, это еще и автомобильная столица России и в нашем регионе есть очень много специалистов, которые умеют делать хорошие автомобили. Интеллектуальные транспортные системы - это элемент «умного города», который объединит целый ряд платформ: это и фото- видеофиксации, «умные остановки», это фактически обработка больших данных, которая позволит совершенствовать бизнес во всех этих сферах», - пояснил подписавший соглашение от имени Правительства Самарской области его председатель Виктор Кудряшов.