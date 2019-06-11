Jaguar Land Rover открыл обновленный дилерский центр в Новосибирске

Компания Jaguar Land Rover Россия открыла в Новосибирске обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс». Новое здание оформлено по стандартам дизайн-концепции ARCH, внедряемой компанией с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, шоу-рум двухэтажного дилерского центра, занимающий площадь 859,8 кв.м, позволяет одновременно разместить 14 новых автомобилей Jaguar и Land Rover, включая главную новинку компании – первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-Pace. В отдельной зоне дилерского центра площадью 339,8 кв.м расположены сертифицированные автомобили с пробегом – шоу-рум вмещает сразу 9 автомобилей Jaguar и Land Rover, реализуемых по программе Approved. Посетителям «Альбион-Моторс» также доступна специальная зона отдыха.

Сервисная зона в 1100 кв.м оборудована четырьмя подъемниками, двумя постами диалоговой приемки, двумя постами мойки, двумя пунктами диагностики, а также постами шиномонтажа, контроля качества, геометрии колес и линией инструментального контроля. Все эти зоны позволяют производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании.

«Альбион-Моторс» в Новосибирске – это один из девяти дилерских центров Jaguar Land Rover в России, авторизованных для продажи автомобилей, разработанных специальным подразделением Special Vehicle Operations (SVO). Дилерский центр укомплектован всеми необходимыми материалами и инструментами для реализации эксклюзивных моделей и специальных версий автомобилей Jaguar и Land Rover, а его сотрудники прошли дополнительное обучение в Великобритании. Каждый посетитель центра получает возможность самостоятельно подобрать автомобиль в версии SV с помощью конфигуратора, лично ознакомившись с цветами кузова и вариантами отделки салона. Также в ближайшее время в дилерском центре будет доступна возможность тест-драйва автомобилей от подразделения SVO.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года в России было реализовано 3938 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 13% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 3213 внедорожников Land Rover (-11%), в то время как реализация Jaguar составила 725 автомобилей (-22%).

Напомним, в июне российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи нового Range Rover Evoque. Новинка представлена в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, клиентам доступна специальная версия First Edition. Цены на новый Range Rover Evoque варьируются от 2 млн 941 тыс. рублей до 4 млн 318 тыс. рублей, а спецверсия First Edition стоит от 4 млн 637 тыс. рублей.