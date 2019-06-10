Российский рынок новых LCV в мае упал более чем на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в мае 2019 года составил 7,6 тыс. единиц, что на 20,6% ниже результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,5 тыс. экземпляров – на 16,5% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, объем рынка которого тоже упал (-7,5% до 1,2 тыс. шт.). Далее с сопоставимыми показателями располагаются LADA и Ford (732 и 717 шт. соответственно), но если российская марка демонстрирует падение на 19,4%, то американская – на 12,5%. Замкнул ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в мае немецкий Volkswagen с результатом 375 машин (-22,5%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 5 месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране составил 41,1 тыс. единиц. Это на 7,8% меньше, чем в январе – мае прошлого года.