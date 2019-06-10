10.06.19 Прочитали 382 раз

Российский рынок новых LCV в мае упал более чем на 20%

Российский рынок новых LCV в мае упал более чем на 20%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в мае 2019 года составил 7,6 тыс. единиц, что на 20,6% ниже результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,5 тыс. экземпляров – на 16,5% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, объем рынка которого тоже упал (-7,5% до 1,2 тыс. шт.). Далее с сопоставимыми показателями располагаются LADA и Ford (732 и 717 шт. соответственно), но если российская марка демонстрирует падение на 19,4%, то американская – на 12,5%. Замкнул ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в мае немецкий Volkswagen с результатом 375 машин (-22,5%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 5 месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране составил 41,1 тыс. единиц. Это на 7,8% меньше, чем в январе – мае прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили марки-лидеры ford lada volkswagen gaz уаз

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Рынок новых грузовых автомобилей в мае упал на 18%

сегодня, 15:16

Все новости

Статьи на тему

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ (Autonews.ru)

30 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Какие автомобили предпочитают жители городов-миллионников России?

сегодня, 10:30

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью