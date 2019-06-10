10.06.19 Прочитали 437 раз

Toyota и Subaru совместно разработают электрический кроссовер

Toyota и Subaru совместно разработают электрический кроссовер

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Японские автопроизводители Toyota и Subaru объявили о заключении партнерства с целью создания общей платформы, которую можно будет использовать для производства электромобилей. Как говорится в совместном заявлении компаний, на основе этой платформы корпорации рассчитывают выпустить под обоими брендами небольшой полноприводный кроссовер с электродвигателем. Произойдет это ориентировочно в 2021 году, сообщает агентство "ТАСС". Toyota будет при этом отвечать за электрификацию модели, а Subaru за полный привод, поскольку компания имеет большой опыт в этой области.

Как ожидается, платформа станет универсальной, и ее можно будет использовать и при производстве других моделей C- и D-класса. Обе компании уже имеют опыт партнерских отношений при разработке автомобилей. Речь идет о компактных спорткарах-близнецах Subaru BRZ и Toyota 86, появившихся в 2011 году.

Toyota долгое время уделяла большое внимание развитию технологий гибридных двигателей, заняв лидирующую позицию на мировом рынке по продажам оснащенных ими автомобилей. Однако на фоне всеобщего интереса к электромобилям в корпорации сочли необходимым укрепить свои позиции и в этом перспективном сегменте.

Ранее Toyota объявила о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на водороде. Кроме того, к настоящему времени Toyota также заключила договор с двумя другими японскими компаниями - Suzuki и Mazda - с целью совместного производства электромобилей.

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники электромобили разработки suv кроссоверы subaru toyota

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