Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая 2019 года составил 428 тыс. единиц, что на 12% ниже результата годичной давности.

Чуть более четверти российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. Так, в прошлом месяце объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 108,4 тыс. штук – на 13,5% меньше, чем в мае 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 47 и 23,9 тыс. автомобилей соответственно. При этом обе марки так же демонстрируют падение: -14,2% у Toyota и -12% у Nissan. Замыкают пятерку лидеров два корейских бренда – Hyundai (22,3 тыс. шт.; -8,1%) и KIA (21,2 тыс. шт.; -3,7%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что из-за майского падения рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам 5 месяцев тоже оказался «в минусе». Так, за этот период его объем достиг 2 млн 47,3 тыс. единиц – на 0,7% меньше, чем в январе – апреле 2018 года.

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