Ford погасил кредит ВЭБа и ищет покупателей на свои активы

Совместное предприятие Ford Sollers погасило задолженность перед ВЭБом в полном объеме, и теперь активы компании выведены из-под залога, сообщил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Таким образом, Ford наконец может реализовать два завода в Набережных Челнах и Всеволожске, которые закрывает из-за ухода компании из легкового сегмента в России, пишет газета «Коммерсант».

Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг. При этом он не стал раскрывать информацию о том, с кем ведутся такие переговоры.

Ford ведет переговоры с Volkswagen о продаже завода во Всеволожске, утверждает источник в правительстве Ленинградской области. Концерн частично собирает автомобили на мощностях «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, но в рамках СПИК будет развивать производство только в случае снятия санкций с партнера. В самом Volkswagen комментарий не эту тему не предоставили. По словам источников на рынке, к площадке также проявлял интерес «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Однако ряд собеседников отмечает, что завод удален от площадки компании в Сестрорецке. В концерне интерес к покупке заводов не комментируют. В целом источники на рынке говорят о том, что широко предложение о продаже заводов не распространялось.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» сомневается, что сегодня на перенасыщенный рынок придет новый игрок, который заинтересуется покупкой завода. Говоря о компаниях, уже работающих в России, он отметил, что у Volkswagen есть неопределенность в части развития сотрудничества с ГАЗом, возможно, компании не хватит мощностей собственного завода в Калуге и возникнет необходимость покупки предприятия. Также хорошая загрузка мощностей сегодня у «Хендэ Мотор СНГ», и компания может задуматься о быстром расширении производства, потому как строительство завода занимает время.