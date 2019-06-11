Российский авторынок в мае занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в мае усилил падение, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 332962 машины (+9,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 8%, что позволяет рассчитывать на сохранение положительной динамики продаж в дальнейшем.

Второе место в европейском первенстве заняла Италия с показателем 197307 реализованных автомобилей (-1,2%). Таким образом, после апрельского роста спроса вновь зафиксирован отрицательный результат, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Третий результат показала Франция – 193948 машин (+1,2%). Как отмечают во Французской торговой палате (CCFA), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 183724 машины (-4,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 129 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в мае снизился на 7,3% и составил 125625 машин.