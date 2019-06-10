«Ростех» снизит долю в АВТОВАЗе

Госкорпорация «Ростех» намерена продать Renault около 8% акций владеющего АВТОВАЗом совместного предприятия Alliance Rostec за 10 млрд рублей, снизив свою долю до 25% с 33%. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, добавив, что вырученные через допэмиссию средства планируется вложить в развитие предприятия.

«Французские партнеры тоже внесут средства – примерно в соотношении один к трем. То есть на один рубль российских инвестиций придется три рубля французских», – приводит слова Сергея Чемезова агентство «Прайм».

Он также заявил, что рассчитывает на решение вопроса с перерегистрацией СП Alliance Rostec в российскую юрисдикцию до конца года. В настоящее время СП зарегистрировано в Голландии.

СП «Ростеха» и Renault было создано в 2012 году для получения мажоритарной доли в АВТОВАЗе. Renault и «Ростех» участвовали в допэмиссиях автопроизводителя, в том числе конвертируя долги в акции компании. В 2018 году СП объявило о принудительном выкупе долей миноритариев АВТОВАЗа, так как владело уже более 95% акций предприятия. Консолидация 100% акций АВТОВАЗа завершилась в конце 2018 года.

В декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках СПИКа АВТОВАЗ выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров Альянса, в состав которой входят ООО «ЛАДА Ижевск» (входит в Группу «АВТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», OOO «Мицубиси Моторс Рус», которые являются членами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.