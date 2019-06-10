Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России

Кроссовер Geely Atlas возглавил рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. По итогам мая продажи этой модели составили 572 единицы, а с начала года реализовано 2528 автомобилей Geely Atlas, сообщает пресс-служба китайской марки. При этом на кроссовер Geely Atlas, который традиционно является самой продаваемой моделью Geely в России, приходится 78% в объеме реализации марки в мае.

Растущий спрос на кроссовер Geely Atlas на российском рынке в компании связывают с появлением в конце февраля 2019 года новой версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Стоимость переднеприводного Atlas с турбомотором и автоматической коробкой передач составляет 1 млн 439 тыс. 990 рублей. Полноприводный вариант можно приобрести за 1 млн 539 тыс. 990 рублей. Такая же цена у переднеприводной модификации Luxury, которая получила светодиодную оптику, камеру кругового обзора и другие опции. Самая дорогая комплектация Atlas с турбодвигателем и полным приводом предлагается за 1 млн 639 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июля 2019 года Geely увеличивает гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска с 4 лет или 100 тыс. км до 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года. Вместе с этим с 1 июля планируется изменение цен на автомобили Geely. В частности, стоимость кроссовера Geely Atlas с 1 июля составит 1 млн 114 тыс. 990 рублей.

Напомним, в целом российские дилеры Geely в мае реализовали 736 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 3088 машин китайской марки (рост в 3,8 раза). Компания Geely и в дальнейшем намерена укреплять свои позиции на российском рынке благодаря расширению модельного ряда такими новинками, как хэтчбек Geely Emgrand GS, компактный кроссовер Geely SX11 и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11. Новый Geely GS выйдет на российский рынок уже этой осенью, а остальные модели появятся в России позже.

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