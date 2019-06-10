Новая LADA Granta не получит «заряженных» версий

АВТОВАЗ не планирует выпуск "заряженных" версий LADA Granta Sport и Granta NFR. Об этом сообщил директор АВТОВАЗа по маркетингу Фабьен Гульми, добавив, что на базе новой LADA Granta возможно создание модели со спортивным внешним видом (аналог Drive Active), но не более того. Иными словами, LADA Granta с измененной подвеской, более мощными тормозами и производительным двигателем не будет, во всяком случае, пока. Одна из причин - компания ищет максимально рентабельные предложения для рынка, и полноценная Sport-модификация Granta в эту категорию не попадает, пишет "Российская газета".

Самой мощной моделью LADA на сегодняшний день является 145-сильный седан Vesta Sport, цена на который начинается от 1 млн 009 тыс. 900 рублей. Между тем, стало известно, что АВТОВАЗ в ближайшей перспективе не планирует выпуск спортивной версии универсала LADA Vesta SW. Ранее создавались прототипы такого автомобиля, но дальнейшее развитие проекта пока приостановлено.

Кроме того, Фабьен Гульми сообщил, что АВТОВАЗ не будет в ближайшей перспективе расширять модельный ряд за счет битопливных версий. По его словам, компания выпускает LADA Vesta CNG, а недавно к ней добавился LADA Largus, которые способны удовлетворить спрос, существующий на рынке, учитывая, что сегмент не такой большой CNG.

Напомним, ближайшей новинкой АВТОВАЗ станет вседорожная модификация универсала LADA Granta Cross, которая поступит в продажу 12 июня. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже не ранее 2020 года. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG.

В декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143518 машин, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21,2%.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».