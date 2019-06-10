Внедорожники УАЗ получат технологии Aurus

Ульяновский автозавод будет использовать технологии Aurus при производстве внедорожника нового поколения, рассказал агентству RNS глава Минпромторга Денис Мантуров. Представитель Sollers пояснил, что речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке.

Ранее глава Sollers Вадим Швецов сообщал, что производство нового внедорожника УАЗ может быть начато в 2020 или 2021 годах. Стоимость «российского Prado», который будет построен на новой единой платформе, составит приблизительно 1,5 млн рублей «с учетом того дисконта за бренд». По его словам, внедорожник УАЗ нового поколения получит новые четырехрядные двигатели, созданные совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEF. Планируются как атмосферные, так и турбированные варианты.

При этом продолжится выпуск УАЗ «Патриота», который перейдет в более бюджетный сегмент. Добавим также, что Ульяновский автозавод отказался от проекта компактного кроссовера, известного под внутризаводским индексом УАЗ-3170.