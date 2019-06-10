10.06.19 Прочитали 606 раз

ТОП-10 самых популярных моделей Opel с пробегом в РФ

ТОП-10 самых популярных моделей Opel с пробегом в РФ

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
Все омнибусы

За 4 месяца на российском рынке было реализовано 35 448 автомобилей Opel с пробегом. При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», чаще других объектами перепродажи становились автомобили 2007 - 2008 гг. выпуска. На них пришлось более четверти (около 28%) перерегистраций.

Что касается модельного рейтинга, самым популярным на вторичном рынке было семейство Opel Astra: за январь - апрель поменяли своих хозяев 18 393 таких машины. Фактически каждый второй покупатель, приобретающий Opel с пробегом, остановил свой выбор на этой модели.

На втором по популярности месте - Opel Corsa (4 789 шт.), на третьем - Opel Vectra (3 198 шт.). Далее следуют Opel Zafira (2 391 шт.) и Opel Mokka (1 408 шт.). В десятку самых востребованных на вторичном рынке моделей также вошли: Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом модели-лидеры opel

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Ford Focus – самый распространённый автомобиль в Санкт-Петербурге

25 мая 2019

Все новости

Статьи на тему

«Будем собирать машины в Калуге». Opel раскрыл все планы в России (AutoNews.ru)

14 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ в январе-апреле 2019 года

21 мая 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью