Jaguar Land Rover открыл обновленный дилерский центр в Москве

Компания Jaguar Land Rover открыла обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover Рольф Ясенево. Здание обновленного центра выполнено в соответствии концепции ARCH, которая глобально внедряется британским концерном с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, общая площадь дилерского центра составляет 5924 кв.м. В двухуровневом шоу-руме для новых автомобилей площадью около 1192 кв.м можно одновременно разместить до 13 автомобилей. Сервисная зона, занимающая площадь свыше 1900 кв.м, оборудована 18 постами для выполнения слесарных работ, а также четырьмя постами диагностики и тремя постами интерактивной приемки. Каждая из многофункциональных зон позволяет производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании. Для обеспечения максимального комфорта владельцев во время проведения технических работ дилерский центр предлагает каждому клиенту один из 20 доступных подменных автомобилей. Также дилерский центр предлагает гостям уютную клиентскую зону – посетителям доступна комната отдыха с бильярдом, зона кинотеатра и кафе, оформленное в стиле «поп-арт».

По словам директора локации Рольф Ясенево Алексея Голубятникова, дилерский центр Jaguar Land Rover появился на локации Рольф Ясенево в 2013 году и сразу стал одним из самых эффективных автоцентров Москвы.

Напомним, компания «Рольф» располагает тремя дилерскими центрами Jaguar Land Rover – одним в Москве и двумя в Санкт-Петербурге – и является наиболее результативным продавцом новых автомобилей британских брендов в России. Как заявила генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова, следующий шаг – комплексный ребрендинг дилерского центра Jaguar Land Rover Октябрьская в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года в России было реализовано 3938 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 13% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 3213 внедорожников Land Rover (-11%), в то время как реализация Jaguar составила 725 автомобилей (-22%).

Напомним, в июне российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи нового Range Rover Evoque. Новинка представлена в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, клиентам доступна специальная версия First Edition. Цены на новый Range Rover Evoque варьируются от 2 млн 941 тыс. рублей до 4 млн 318 тыс. рублей, а спецверсия First Edition стоит от 4 млн 637 тыс. рублей.