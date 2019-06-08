08.06.19 Прочитали 591 раз

Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 4,5%

Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 4,5%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", объем рынка подержанных легковых иномарок в нашей стране по итогам 4 месяцев 2019 года составил 1 млн 175,6 тыс. единиц. Это на 4,5% выше результата годичной давности (1 млн 125,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, иномарки с пробегом наращивают свою долю на вторичном рынке России. Так, сейчас им принадлежит уже 72,6% рынка, а год назад этот показатель был равен 71,5%. В свою очередь, рыночная доля подержанных легковых автомобилей за год снизилась более чем на один процентный пункт и теперь составляет 27,4%.

Среди иномарок с пробегом лидерство на рынке удерживает Ford Focus, за которым располагаются Toyota Corolla, Hyundai Solaris, KIA Rio и Toyota Camry. ТОП-10 таких моделей с годами выпуска и объемами перепродаж в январе - апреле нынешнего года смотрите на сайте "Цена Авто" в разделе "Рейтинги".

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок иномарки автомобили с пробегом

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