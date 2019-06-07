07.06.19 Прочитали 1329 раз

Volkswagen стал официальным автомобилем Сборной России по футболу

Volkswagen Teramont and Russian National Football Team

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Марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили объявили о старте сотрудничества с Российским футбольным союзом с июня этого года. Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором Сборной России по футболу, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В рамках партнерства РФС будут переданы 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной. Тренерский штаб для обеспечения мобильности команды получит модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volkswagen реализовали 8705 автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в мае остановили свой выбор 4929 покупателей (-6%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 2915 автомобилей Tiguan – на 7% больше, чем годом ранее. Обладателями внедорожников Touareg стали 364 клиента (+69%). Самую большую модель марки, Teramont, выбрали 213 покупателей.

По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 3% и составили 40433 машины.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили легкие коммерческие автомобили volkswagen

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