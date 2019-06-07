«Соллерс» заключил специнвестконтракт на 7,5 млрд рублей

Компания «Соллерс» и Минпромторг РФ подписали специнвестконтракт для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».

Как сообщает пресс-служба «Соллерс» , основной целью проекта является реализация компанией «Соллерс» долгосрочной стратегии лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей за счет вывода на российский рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развития новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы «подключенных автомобилей», а также системы ADAS.

Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах.

СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

По словам генерального директора «Соллерс» Вадима Швецова, подписание специнвестконтракта станет важным элементом реализации стратегии группы «Соллерс» по лидерству в сегменте легких коммерческих автомобилей. «Благодаря развитию партнерства с компанией Ford вокруг производства и продвижения Ford Transit, а также развитию продуктов УАЗ мы рассчитываем более чем вдвое увеличить долю «Соллерс» на рынке LCV в ближайшие несколько лет. Это станет возможным благодаря синергии в локализации компонентной базы и в продвижении на рынок полной линейки легких коммерческих автомобилей, удовлетворяющей все возможные продуктовые потребности покупателей в самом широком ценовом диапазоне», – заявил он.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, не менее 70 % промышленной продукции будет оснащаться локализованными на территории России ключевыми компонентами, такими как двигатель, коробка переключения передач, электронные блоки управления, в том числе системы помощи водителю. Также в рамках реализации проекта будут локализованы технологии производства компонентов, имеющие особое значение для развития автомобильной промышленности: производство рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, причем часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по данным направлениям будет проводиться на территории России.

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