«Автотор» в 2019 году планирует выпустить 3 тысячи кроссоверов BMW X7

Калининградский завод «Автотор», который на прошлой неделе запустил производство нового флагманского кроссовера BMW X7, планирует выпускать 500-700 таких автомобилей в месяц. Всего до конца года с конвейера предприятия должно сойти порядка 3 тыс. кроссоверов BMW X7, сообщил старший вице-президент компании «Автотор-Холдинг менеджмент» Владимир Чапля. Напомним, самая большая модель в линейке BMW появилась на российском рынке в марте 2019 года. В настоящее время цены на BMW X7 начинаются с отметки 5 млн 480 тыс. рублей.

Как заявил Владимир Чапля, всего по итогам 2019 года на предприятии будет выпущено порядка 28 тыс. автомобилей BMW всех моделей. Они будут собираться на линиях, которые были модернизированы в начале 2019 года, пишет агентство «Финмаркет». На сегодняшний день «Автотор» производит автомобили BMW Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3 series, 5 series, 7 series.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года «Автотор» завершил модернизацию производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Целью реконструкции производственной площадки по выпуску автомобилей BMW является увеличение объема выпускаемой продукции до 28 тысяч автомобилей в год. Для этого была проведена модернизация транспортной системы сборки шасси, финального конвейера двух линий и полный капитальный ремонт всех помещений – производственных, бытовых, санитарно-технических, включая замену системы освещения.

Напомним, «Автотор» сотрудничает с концерном BMW с 1999 года, и с тех пор с калининградского конвейера сошло более 215 тыс. автомобилей этой марки, сообщает пресс-служба предприятия. В 2018 году «Автотор» выпустил 20703 автомобиля BMW. На производственной площадке завода по выпуску автомобилей BMW работает более 800 человек.