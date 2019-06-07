«Автотор» готов инвестировать 12 млрд рублей в рамках СПИК

Калининградский завод «Автотор» к 1 июля рассчитывает подписать с правительством специнвестконтракт, в рамках которого готов инвестировать 12 млрд рублей в течение 10 лет. Об этом заявил основатель холдинга Владимир Щербаков, по словам которого межведомственная комиссия может рассмотреть заявку 14 июня.

Как пишет газета «Ведомости», в текущем проекте инвестконтракта предусмотрено постепенное снижение доли автомобилей, выпускаемых без локальной сварки и окраски, – к 2028 году не более 35 тыс. машин. В 2019 году без этих операций будет выпущено примерно 210 тыс. автомобилей, заметил Владимир Щербаков. Всего в 2019 году на предприятиях группы «Автотор» планируется выпустить 245 тыс. машин против 203 тысяч годом ранее. О планах правительства установить «Автотору» в рамках инвестконтракта лимит, ограничивающий выпуск машин крупноузловым способом, ранее рассказывали источники «Ведомостей». Но тогда не был понятен его размер.

При этом компания должна будет ежегодно обновлять модельный ряд – добавлять в среднем каждый год по одной модели, выпускаемой в режиме полного цикла (со сваркой и окраской), продолжает Владимир Щербаков. Это предполагается делать совместно с текущими партнерами, по заказам которых сейчас выпускаются автомобили KIA, Hyundai (включая коммерческий транспорт), BMW и проч., добавил он.

Заявку на подписание инвестконтракта подавала и BMW. Она хочет построить завод в Калининградской области. «Автотор», говорит Щербаков, рассчитывает сохранить сотрудничество с немецким автоконцерном, но конкретная схема еще не определена.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».